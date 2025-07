Schulfreund von Andreas Gabalier packt aus: So war er früher

Ein Podcast hat neues Licht auf die Jugend von Andreas Gabalier (40), dem gefeierten Volks-Rock'n'Roller, geworfen. Im ARD-Format "Gabalier – Hinter der Lederhose" spricht ein ehemaliger Schulfreund des Sängers offen über ihre gemeinsamen Jahre in der Schule und erinnert sich, dass Andreas bereits als Jugendlicher charmant und zielstrebig war. Besonders bei den Mädchen kam der Grazer gut an. Schon damals fiel er durch seinen Humor und großen Fleiß auf, den er jedoch nicht nur beruflich, sondern auch privat unter Beweis stellte: "Er wollte einfach nur hackeln und Frauen", erzählt der Klassenkamerad im Podcast.

Auch Gabaliers Mutter Huberta bestätigte 2025 in einem Interview mit Krone, dass ihr Sohn bereits in jungen Jahren viel gearbeitet habe. Noch lange bevor Andreas große Bühnen füllte, jobbte er am Wörthersee als Kellner und Bootsvermieter. Der spätere Musikstar zeigte sich dabei früh als ehrgeizig und bodenständig. "Und er hat immer gesagt: Geld ist nur Geld", erzählte seine Mutter und fügte hinzu, dass Ruhm und Reichtum nie die primären Antreiber ihres Sohnes gewesen seien. Was den Podcast betrifft, geht dieser in vier Folgen nicht nur auf Gabaliers Jugend ein, sondern setzt sich auch kritisch mit verschiedenen Kontroversen um den Sänger auseinander.

Persönlich zeigt sich die Geschichte von Andreas Gabalier von einer spannenden Seite. Der Sänger, der heute als Single durchs Leben geht, war in seiner Jugend offenbar ein richtiger Frauenschwarm. Während die Zeiten am Wörthersee auch Charme und Lockerheit von ihm zeigten, steht Andreas inzwischen für große Auftritte, Lederhosen und Hits, die Fans begeistern. Dennoch lässt der Podcast erahnen, dass hinter dem Showman auch ein nachdenklicher, arbeitssamer Mensch steckt, der sich bereits in jungen Jahren durch Charakter und Tatkraft hervortat.

Getty Images Andreas Gabalier im Oktober 2022

Getty Images Andreas Gabalier im Juni 2025

Getty Images Andreas Gabalier im Januar 2025