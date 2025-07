BVB-Star Niklas Süle heiratet seine Melissa vor Traumkulisse

BVB-Star Niklas Süle (29) hat seiner Liebsten, Melissa, das Jawort gegeben! Das Paar feierte seine Liebe auf der idyllischen spanischen Insel Mallorca, genauer gesagt in der traumhaft schönen Location Son Bunyola. Bereits vor einer Woche fand die intime Zeremonie statt, wie ein Veranstalter der Hochzeit in einem romantischen Instagram-Post enthüllte. Zu dem Video des magischen Moments schrieb sie: "Melissa & Niklas – alles Liebe zum einwöchigen Jubiläum!" Mit strahlend blauem Himmel, Blick auf das Meer und unzähligen weißen Blumen wurde der Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

In dem veröffentlichten Video gewährt die Veranstalterin einen Einblick in das festliche Ambiente. Höhepunkt des Tages war eine elegante Dinner-Tafel auf der Terrasse, eingerahmt von leichten, fließenden Stoffen und blühenden Ranken. Niklas trug einen stilvollen beigefarbenen Anzug mit passender Fliege und schwarzen Lackschuhen, während Melissa in einem bezaubernden weißen Kleid erschien. Das Brautkleid besaß einen ausladenden Tüllrock und ein filigranes Spitzenoberteil. Ihre offene Frisur passte perfekt zu dem edlen, aber legeren Stil der Feier und ließ sie erstrahlen.

Vor etwa zwei Jahren durfte Niklas bereits eine andere große Freude erleben: Der Sportler wurde zum ersten Mal Vater und reiste dafür aus einem Trainingslager vorzeitig ab, um bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein. Ob nun als frisch verheirateter Ehemann oder stolzer Vater – bei dem Nationalspieler scheint das Familienglück gerade auf Hochtouren zu laufen. Nach erfolgreichen Stationen bei der TSG Hoffenheim, dem FC Bayern München und seiner aktuellen Zeit in Dortmund, könnte das Jahr nicht schöner für den sympathischen Profi-Kicker sein.

Getty Images Niklas Süle, Mai 2025

Getty Images Niklas Süle und seine Freundin Melissa, Dezember 2019

Getty Images Niklas Süle und seine Freundin Melissa, September 2017

