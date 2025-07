Prinz William und Kate erwägen wohl Umzug ins Fort Belvedere

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) denken darüber nach, ihren Lebensmittelpunkt zu verlegen: Von ihrem derzeitigen Wohnsitz, dem Adelaide Cottage in den Gärten von Schloss Windsor, könnte die Familie in das imposante Fort Belvedere umziehen. Die neugotische Residenz im Windsor Great Park beeindruckt mit ihrer historischen Bedeutung und luxuriösen Ausstattung. Das im 18. Jahrhundert erbaute Anwesen bietet unter anderem eine Tennisanlage und einen Swimmingpool, die besonders Kate und Tochter Charlotte (10) Freude bereiten dürften. Ein Insider verriet der Daily Mail, dass das Paar das Anwesen als ideal für seine wachsende Familie empfindet, auch wenn eine endgültige Entscheidung noch auf sich warten lassen könnte.

Die fünfköpfige Familie wohnt seit 2022 in dem vergleichsweise bescheidenen, vier Zimmer umfassenden Adelaide Cottage, das in einer friedlichen und abgeschiedenen Lage liegt. Der Umzug dorthin fiel in eine herausfordernde Phase für die Royals: Nur wenige Wochen nach dem Einzug verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) auf Balmoral. Seither ist der Rückzugsort vor allem für Kate zum wichtigen Erholungsraum geworden, besonders während ihrer Genesung nach einer Krebserkrankung. Doch nun scheint das Haus den Ansprüchen und Bedürfnissen der Familie nicht mehr gerecht zu werden. Neben Fort Belvedere wurden auch andere Optionen, wie etwa eine Flügelwohnung im Schloss Windsor, diskutiert, doch die Pläne scheinen nicht weiterverfolgt worden zu sein.

Für den ältesten Sohn des Paares, Prinz George (12), könnte ein möglicher Umzug einen großen Schritt in die Zukunft bedeuten. Während die Eltern derzeit auf der Suche nach einer weiterführenden Schule für den Zwölfjährigen sind, gilt Eton als Favorit. Die Anwesenheit seines Vaters William und seines Onkels Harry (40) an der renommierten Schule könnte eine Rolle bei den Überlegungen spielen. George, der als Dritter in der Thronfolge eines Tages König des Vereinigten Königreichs sein wird, wurde Gerüchten zufolge schon früh auf seine künftigen Aufgaben vorbereitet – eine behutsame Entscheidung seiner Eltern, um ihn mit Rücksicht und Weitsicht an sein Schicksal heranzuführen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Ankunft von Emmanuel Macron in London, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kinder George, Louis und Charlotte

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte treffen Steve Backshall