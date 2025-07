Katja Krasavice will niemals selbst ein Kind austragen

Katja Krasavice (28) hat ein klares Statement auf Instagram abgegeben: Die Rapperin plant keine eigenen Kinder. In ihrer Story erklärte sie nachdrücklich: "Kein Mann wird es jemals schaffen, mir ein Baby anzuhängen, was ich für ihn neun Monate austrage. Niemals wird das passieren!" Sie untermauerte ihre Haltung mit weiteren drastischen Worten und stellte klar: "Falls das zu 0,01 % doch mal passieren sollte, könnt ihr sicher sein, der Mann hat Millionen in mich investiert." Ihre diesbezügliche Meinung scheint gefestigt zu sein.

Auch die gesellschaftliche Frage, warum Frauen heutzutage noch Kinder bekommen sollten, griff sie in ihrem Beitrag auf. Katja äußerte sich dazu pointiert, dass sie lieber ihr Geld für Kinder einsetzen würde, die bereits auf der Welt sind und ihre Hilfe benötigen, anstatt ein eigenes Kind in die derzeitige Welt zu setzen: "Lieber gebe ich mein Geld für andere Kinder, die Hilfe brauchen, aus, als wie eine Egoistin ein weiteres Kind in so eine dreckige Welt zu setzen." Sie betonte außerdem, dass Frauen heute in einer Zeit leben, in der sie selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden können, und zeigte kein Verständnis für Kritik an ihrer Haltung.

Katja ist bekannt dafür, immer wieder öffentlich Stellung zu beziehen, sei es zu gesellschaftlichen Themen oder zu ihren eigenen Erfahrungen. In der Vergangenheit hat sie sich bereits gegen Anfeindungen und Hass im Netz gewehrt und ihre starke Persönlichkeit betont. Die Musikerin, die seit Jahren für ihre freizügige und selbstbewusste Art in der Öffentlichkeit steht, lässt sich offenbar nicht von traditionellen Erwartungen oder Rollenbildern beeinflussen. Ihre direkte Art hat ihr zwar häufig Kritik eingebracht, doch Katja scheint diese als Ansporn zu nehmen, ihre Unabhängigkeit und ihren individuellen Lebensstil weiter zu verteidigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Rapperin Katja Krasavice posiert während ihres Thailand-Urlaubs 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin