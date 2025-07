"Ich war besessen von ihm": Knossis großes Kindheitsidol

Knossi (39), bürgerlich Jens Knossalla, hat einen beeindruckenden Weg zum Social-Media-Star und Entertainer hinter sich. Wie er nun im Interview mit Bild verriet, haben sowohl seine Mutter als auch Stefan Raab (58) maßgeblich seinen Lebensweg beeinflusst. Bereits mit 13 Jahren, im Jahr 1999, prägte ihn Stefans Show TV Total so sehr, dass er beschloss, selbst ins Fernsehen zu kommen. "Ich war besessen von ihm, er wurde zu meinem Idol", gab Knossi offen zu. Seinen Traum, im Fernsehen Fuß zu fassen, erfüllte er sich schließlich Jahre später, als Stefan ihn als Moderator der zweiten Staffel der Show "Täglich frisch geröstet" verpflichtete. Die beiden verbindet seither eine freundschaftliche Zusammenarbeit.

Neben der Inspiration durch Stefan Raab spielte aber auch Knossis Mutter eine zentrale Rolle in seiner Entwicklung. Sie unterstützte ihn in all seinen Vorhaben bedingungslos, forderte jedoch von ihm, einen Schulabschluss und eine Ausbildung zu machen, um im Notfall finanziell abgesichert zu sein. Dies tat er auch, bevor er sich ganz auf seine Karriere im Entertainment stürzte. Ein prägender Moment in seiner Kindheit war ein Kommentar seiner Mutter, als sie gemeinsam einen Film mit dem Kinderstar Heintje (69) ansahen. "Warum kannst du nicht so sein wie er?", fragte sie damals. Diese Aussage vergaß Knossi nie, obwohl seine Mutter ihn in allen anderen Belangen immer bestärkte.

Auch heute bleibt Knossi, der neulich für eine Gänsefamilie die ganze Autobahn lahmlegte, seiner Leidenschaft für das Fernsehen treu und zeigt sich nostalgisch. Trotz seines Erfolgs in der Welt des Streamings hofft er darauf, dass das klassische Fernsehen weiterhin Bestand hat. "Ich hoffe, Fernsehen stirbt nicht aus", sagte er im Gespräch. Durch seine Arbeit verbindet er erfolgreich Streaming und Fernsehen – eine Brücke, die seine Liebe zum Medium Fernsehen aufzeigen soll. Dabei schwärmt Knossi auch rückblickend über seine Idole Stefan Raab und Harald Juhnke, die ihn als Teenager inspirierten und seinen Werdegang prägten.

Getty Images Knossi bei Let's Dance, 2023

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab, "Du gewinnst hier nicht die Million"-Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Jens Knossi Knossalla und Victoria Swarovski, "Das Supertalent"-Moderatoren