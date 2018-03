Bahati 'Kolibri' Venus hat mit Richard Lugner (84) abgeschlossen. Das TV-Sternchen und der Baulöwe teilten in den Jahren 2013 und 2014 das Bett – allerdings nicht so, wie es manch einer vielleicht von einem Pärchen erwartet hätte. Im Promiflash-Interview stellt Bahati jetzt noch einmal klar: "Ich hatte nie Sex mit Richard Lugner. Und wenn ich Sex mit ihm gehabt hätte, wäre er gestorben – an einem Herzinfarkt."



