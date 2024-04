Hochzeit mit Simone: Darum ist Richard Lugners Ex wütend!

Richard Lugner (91) schwebt derzeit auf Wolke sieben: Vor Kurzem feierte er ein Liebes-Comeback mit seiner Ex-Partnerin Simone Reiländer, genannt Bienchen. Wie Bild berichtet, möchte das Paar nun auch schnellstmöglich Nägel mit Köpfen machen und vor den Traualtar treten. Doch das möchte seine vierte Ex-Frau Christina Lugner (58) verhindern. Der Bauunternehmer will nämlich nur wenige Tage vor der gemeinsamen Tochter Jacqueline den Bund fürs Leben schließen. "Auf keinen Fall geht das. Er kann nicht seinem eigenen Kind die Show stehlen. Das werde ich nicht zulassen, und das habe ich ihm auch gesagt. Das muss er verstehen und ein bisschen Empathie zeigen", wettert die Wienerin im Gespräch mit dem Magazin. Ursprünglich sei Christina davon ausgegangen, dass die Hochzeit erst im Herbst stattfinde.

Nun steckt der Frauenheld in einer Zwickmühle und an dieser soll ausgerechnet seine zukünftige Braut schuld sein – in einem TV-Interview plauderte sie freimütig den Hochzeitstermin aus. "Es stimmt, die Simone hat sich da verplappert. Jetzt stehe ich natürlich unter Druck. Ich werde das schon hinkriegen, muss aber jetzt noch etliches im Umfeld klären", äußerte sich Richard im Interview mit dem Blatt.

Der 91-Jährige war bisher fünfmal verheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit seiner Jugendliebe Christina Gmeiner gingen zwei Kinder hervor. Eine Tochter hat Richard mit der ehemaligen österreichischen Schauspielerin Sonja Jeannine. 1993 erblickte Jacqueline Lugner das Licht der Welt – sie ist das jüngste Kind des Geschäftsmannes.

Anzeige Anzeige

STARPIX / ActionPress Christina und Richard Lugner in Wien

Anzeige Anzeige

Walter Pernkopf / picturedesk.co / ActionPress Jacqueline und Richard Lugner 2016 in Linz

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Versteht ihr Christinas Kritik an Richards Plänen? Ja! Das geht gar nicht. Nein, ich finde, sie übertreibt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de