Richard Lugner schwärmt von Ballbegleitung Priscilla Presley

Er hat wohl die richtige Wahl getroffen. Richard Lugner (91) lädt traditionell jedes Jahr zum Wiener Opernball eine berühmte Dame ein. In den vergangenen Jahren wurde er unter anderem von Paris Hilton (42) oder Dita Von Teese (51) begleitet. Dieses Jahr fiel seine Entscheidung auf die Witwe von Weltstar Elvis Presley (✝42): Priscilla (78) wird zusammen mit dem Bauunternehmer am 08. Februar die Festlichkeiten besuchen. Mittlerweile ist die US-Amerikanerin in Österreich gelandet und lässt das Herz des Geschäftsmanns höherschlagen: Richard schwärmt von Priscilla!

"Sie ist sehr nett und macht alles, was wir uns gewünscht haben. Frau Presley ist einfach und unkompliziert", freut sich der Baulöwe im Bild-Interview. Doch auch optisch scheint die Chemie in Richards Augen zu stimmen: "Sie schaut für ihr Alter super aus. Ich bin ja auch schon 91 und bin noch zum Anschauen." Bereits jetzt steht für den Kavalier fest: "Sie ist eine meiner Favoritinnen, gehört zu den Top-Drei meiner Opernball-Begleitungen."

Trotz seines fortgeschrittenen Alters träumt Richard auch immer noch von der großen Liebe. "Man muss aktiv leben – auch in der Liebe! Und ich bin noch sehr gern aktiv unterwegs und will wirklich mit jemandem zusammen sein", plaudert er ebenfalls gegenüber dem Blatt aus. Äußerlich ist Richard auch bereit, Kompromisse einzugehen: "Ein attraktives Äußeres ist kein Muss, aber auch kein Nachteil. Klein, groß, Hautfarbe – egal."

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Richard Lugner an seinem 89. Geburtstag

Getty Images Priscilla Presley, Schauspielerin

Action Press / Starpix / picturedesk.com Richard Lugner an seinem 90. Geburtstag in der Hofburg in Wien, Oktober 2022

