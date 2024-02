Priscilla Presley und Co.: Starauflauf beim Wiener Opernball

Sie schmissen sich mächtig in Schale! Priscilla Presley (78) war in diesem Jahr Richard Lugners (91) auserwählte Lady und begleitete den Baulöwen auf den Wiener Opernball. Das gefiel dem Ex von Cathy Lugner (34) so sehr, dass er nur in den höchsten Tönen von der Schauspielerin sprach. Doch nicht nur die beiden warfen sich für diesen Anlass in glamouröse Roben: Auch diese Stars glänzten auf dem Wiener Opernball 2024!

Die Ex von Elvis Presley (✝42) glitzerte in einem paillettenbesetzten Kleid mit einer opulenten schwarzen Schleife an der Brust. Richard trug einen eleganten schwarzen Zweiteiler mit Zylinder, der nicht vom Outfit seiner Begleitung ablenkte. Und auch Oliver Pocher (45) ließ sich in diesem Jahr wieder blicken und zwar an der Seite von Ex Sandy Meyer-Wölden (40), die ein dunkles Abendkleid mit auffälligen roten Lippen und einer Perlenkette trug.

Außerdem tauchte der Bauer sucht Frau International-Star Johannes Hofing mit der Influencerin Tara Tabitha (30) auf dem Event auf. Dabei trug die österreichische Reality-TV-Bekanntheit ein bodenlanges, fließendes Abendkleid in verschiedenen Blautönen und eine elegante Hochsteckfrisur. Ein anderes Gesicht war erstmals zu Gast auf dem Opernball: Der Sänger Heino (85)! Nach dem Tod seiner geliebten Hannelore Kramm (✝81) erschien er jedoch ohne eine Begleitperson.

ActionPress Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden, Wiener Opernball 2024

ActionPress Tara Tabitha, Influencerin

Getty Images Heino, Wiener Opernball 2024

