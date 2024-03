Richard Lugner wirbt in Frauenklamotten für einen Sexshop!

Geil oder geschmacklos? Baulöwe Richard Lugner wirbt auf eine recht ungewöhnliche Weise für ein Sextoy der Marke Orion. Auf dem Instagram-Profil seines Einkaufszentrums Lugner City teilt der Wiener den bizarren Clip. "Normal will ich ja nur mit dem Richie glücklich sein, aber wenn er 14 Tage in den Urlaub fährt, dann verwende ich einen Womanizer und der ersetzt mir den Richie komplett […] Gehen wir zu Orion!", lautet die Botschaft des Unternehmers. Für das Werbevideo schlüpfte er kurzerhand in Frauenklamotten: Richard trägt ein pinkes Kleid, das er mit einem ebenfalls pinkfarbenen Hut ergänzt. Offensichtlich parodiert er eine potenzielle Liebhaberin, die sich, um seine 14-tägige Abwesenheit zu überbrücken, mit einem Womanizer vergnügt.

Die Community des 91-Jährigen feiert die ungewöhnliche Werbeaktion. "Lugner hat Marketing durchgespielt", meint ein Fan. "Haha Herr Lugner mein Tag ist gerettet", kommentiert ein weiterer User den Videobeitrag. "Mensch Lugi, jetzt bist du dein eigenes Haserl, da wird ja jeder schwach", schreibt ein anderer scherzhaft und versieht seinen Kommentar mit einigen Lach-Emojis.

Dass er trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch von der großen Liebe träumt, machte er vor wenigen Monaten im Gespräch mit Bild klar: "Man muss aktiv leben – auch in der Liebe! Und ich bin noch sehr gern aktiv unterwegs und will wirklich mit jemandem zusammen sein." Doch wie stellt sich Richard eine potenzielle Partnerin vor? "Sie sollte schon 45 oder aufwärts sein. Sie sollte ein bisschen Erfahrungen im Handel haben, damit ich sie in der Firma einsetzen kann", betont der Casanova und ergänzt: "Ein attraktives Äußeres ist kein Muss, aber auch kein Nachteil. Klein, groß, Hautfarbe – egal."

Getty Images Richard Lugner, TV-Star

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Richard Lugner an seinem 89. Geburtstag

