Comeback: Richard Lugner und Simone sind wieder ein Paar!

Liebescomeback bei Richard Lugner (91)! Bisher hatte der Baulöwe nicht so viel Glück in Sachen Liebe. Doch das könnte sich nun ändern: Wie Bild berichtet, hat der Unternehmer wieder eine Frau an seiner Seite. Und dabei handelt es sich um keine Unbekannte: Seine Ex-Partnerin Simone Reiländer zieht bei Richard ein. Doch wie kam es zu dem Liebescomeback? "Wir haben in letzter Zeit viel miteinander unternommen und gemerkt, dass wir doch zusammengehören. Da habe ich gesagt: 'Lass es uns noch mal miteinander probieren!' Wir möchten jetzt mehr Kompromisse füreinander eingehen", erklärt Richard.

Damit haben sie wohl bereits begonnen: Als Simone an Ostern bei ihm eingezogen ist, durfte sie ihre zwei Hunde und zwei Katzen mitbringen. Früher wäre das für ihn ein No-Go gewesen. Diesmal scheint die Beziehung auch richtig ernst zu sein: Der Baulöwe kann sich eine baldige Hochzeit mit seiner Liebsten gut vorstellen, wie er erklärt: "Wir sind auf dem besten Weg. Bienchen war noch nie verheiratet, ich fünfmal. Sie soll abgesichert sein, wenn ich mich mal verabschiede. Deshalb werde ich auch mein Testament überarbeiten. Denn wer bei mir lebt, wenn ich sterbe, soll auch entsprechend erben."

Die Turteltauben waren bereits vor einigen Jahren ein Paar gewesen – damals hatte Richard eine Annonce in der Zeitung geschaltet, auf die sich Simone beworben hatte – offenbar erfolgreich. 2021 verlobten sie sich sogar. Doch ihre Liebe war damals nicht für die Ewigkeit bestimmt: Zwei Monate nach der Verlobung war zwischen ihnen alles aus. "Wir hatten gemeinsam viele nette Stunden. Doch wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir zwei unterschiedliche Charaktere sind, die zu wenig harmonieren", erklärte Richard kurz nach der Trennung gegenüber Bild.

Starpix / picturedesk.com Richard Lugner im Oktober 2023 in Wien

Andreas Lepsi / picturedesk.com / ActionPress Simone Reiländer und Richard Lugner im Juni 2021

