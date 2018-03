Schwesta Ewa (32) steht in Frankfurt am Main momentan vor Gericht. Die Rapperin soll junge Frauen aus Polen nach Deutschland gelockt, sie zur Prostitution gezwungen und sogar geschlagen haben. Die vermeintlichen Opfer entlasteten die 32-Jährige nun aber im Prozess. Auch ihre Rap-Kollegen glauben die Vorwürfe nicht. KC Rebell (29) erklärte Promiflash jetzt seine Sicht der Dinge: "Sie ist eigentlich echt ne sehr coole Alte so. Man kann viel mit ihr lachen und was die so privat macht, ich hab da keinen Überblick, ob das so ist, ob das nicht so ist. So wie ich es einschätzen kann, ist es nicht so."



