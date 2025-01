Schwesta Ewa und Loredana begeistern mit gemeinsamem Song

Schwesta Ewa (40) und Loredana Zefi (29) sorgen für eine Überraschung der Extraklasse bei ihren Fans. Auf Instagram teilen die Rapperinnen ein Video, in dem sie einen gemeinsamen Song vorstellen – und der gefällt ihren Bewunderern ganz besonders gut. Das machen zahlreiche Fans in der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags deutlich. "Bestes Duo!", heißt es da neben Aussagen wie: "Granaten, die aufeinanderstoßen. Kann nur eine Mega-Explosion geben!" Aber auch Realitystar Walentina Doronina (24) schwärmt begeistert: "Liebe alles daran!"

Dass Loredana gemeinsame Sache mit Schwesta Ewa macht, kündigte sie schon vorab auf Twitch an. Auf der Live-Streaming-Plattform spielte sie für die Zuschauer einen ersten Teil des neuen Stücks vor und tanzte währenddessen fröhlich vor der Kamera. Wann der gemeinsame Song der zwei herauskommt, bleibt aktuell noch offen. Schwesta Ewas Posting gibt jedoch einen Hinweis auf den möglichen Titel – und zwar "Wannabe Bad Bitches".

Zuletzt gab es eher weniger Lob für die einstige DSDS-Jurorin. Grund dafür sind Videos der 29-Jährigen, in denen sie laut Fans kontroverse Aussagen über das Thema Feminismus mache. Auf TikTok äußerte sich die Mutter einer Tochter kurz darauf mit folgenden Worten dazu: "Leute, versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Feminismus. Im Gegenteil: Ich finde es so wichtig, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben und auch dafür kämpfen, dass es so ist. Aber wir müssen gleichberechtigt sein. Kein Mann sollte über einer Frau stehen. Aber auch keine Frau sollte über einem Mann stehen."

Anzeige Anzeige

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Rapperin

Anzeige Anzeige

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

Anzeige Anzeige