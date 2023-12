Baby-News: Bei Rapper KC Rebell gibt es wieder Nachwuchs!

Endlich ist es so weit! Der Rapper KC Rebell (35) lebt zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Stuttgart. In den letzten Tagen haben seine Fans sehnlichst darauf gewartet, dass der gebürtige Türke sein jüngstes Kind präsentiert. Jetzt ist es geschehen: Er hat ein Bild von sich und dem neuen Familienzuwachs mit der Welt geteilt. KC Rebell zeigt seinen Sohn!

Via Instagram teilte der 34-Jährige ein Foto von seinem frisch geborenen Sohn! Total stolz schrieb er zu seinem Beitrag: "Hab die Babyfabrik wieder angeschmissen!" Auf dem Bild hält er den Neugeborenen im Arm. Neben ihm stehen seine beiden Söhne und strahlen in die Kamera. Der Rapper hat den Namen seines Sohnes sogar schon mit seinen Fans geteilt: "Willkommen, mein Sohn Evren", schreibt er unter seinen Post.

Für den Musiker kann es gerade gar nicht besser laufen: Erst dieses Jahr hat er sein neues Album "Rebell Army" auf den Markt gebracht. Zu Gast bei der Youtube-Show "World Wohnzimmer" verrät der Rapper glücklich: "Ich kann voller Stolz behaupten, es ist bislang mein bestes Werk, was ich jemals angepackt hab!"

