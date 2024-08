Doch keine Operation? So steht es um Schwesta Ewas Tochter

So verletzlich erlebt man sie nicht oft – wenn es aber um ihr Kind geht, zeigt sich Schwesta Ewa (40) von einer anderen Seite. Aktuell befindet sich ihre Tochter Aaliyah im Krankenhaus – eigentlich hätte die Fünfjährige unter Vollnarkose operiert werden sollen. Der Eingriff hat nun aber doch nicht stattgefunden, das bestätigt Ewa Malanda, wie die Rapperin mit bürgerlichem Namen heißt, gegenüber RTL: "Es ist Gott sei Dank heute noch nicht zur OP gekommen – meine Gebete wurden erhört."

Es sei allerdings noch nicht sicher, ob der operative Eingriff nicht doch noch durchgeführt werden muss: "Wir gucken morgen, übermorgen weiter. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt." Wie es die kommenden Tage weitergehen soll, sei noch ungewiss: "Wie lange wir hierbleiben und wann diese Operation stattfindet, steht alles in den Sternen. Das ist ja das Schreckliche, diese Ungewissheit, was passiert denn jetzt?" Seitdem der Promi-Spross im Krankenhaus liegt, weicht ihm seine Mutter nicht mehr von der Seite: "So wie ich reingekommen bin, so hänge ich hier. Ich habe zwei T-Shirts und zwei Unterhosen, die ich im Waschbecken wasche, weil ich mich nicht traue, für zehn Minuten hier wegzufahren." Für die Vollblutmama sei aktuell nur eines wichtig: Dass es Aaliyah bald wieder besser geht – im Optimalfall ohne OP!

Vergangenen Mittwoch kam der Sprössling der Musikerin mit der Vermutung auf einen Mandel- oder Lymphknotenabszess in die Klinik – die genaue Ursache dafür sei nicht bekannt. Die "Frei"-Interpretin war außer sich vor Sorge. "Ich glaube, mir geht es schlechter als dem Kind. Ich denke, Kinder stecken das besser weg", erklärte Ewa im Interview mit Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa posiert mit Aaliyah

Anzeige Anzeige

Getty Images Schwesta Ewa, Januar 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch, dass Ewa mehr Einblicke aus dem Klinikalltag teilt? Ja, das würde mich sehr interessieren. Nein, ich finde das zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de