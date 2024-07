Schwesta Ewa in Sorge: Ihre Tochter Aaliyah liegt in Klinik

Schwesta Ewa (40) muss aktuell eine schwere Zeit durchmachen: Ihre fünfjährige Tochter Aaliyah muss wegen mehrerer Lymphknoten operiert werden. "Ich glaube, mir geht es schlechter als dem Kind. Ich denke, Kinder stecken das besser weg", erklärt Ewa Malanda, wie die Rapperin mit bürgerlichem Namen heißt, im Interview mit Bild. Ihre Tochter muss nun unter Vollnarkose operiert werden. Wie sehr Ewa deswegen leidet, macht sie weiter im Gespräch deutlich: "Ich kann mir das nicht im Geringsten vorstellen, wie, wenn sie morgen operiert wird, ich das überleben werde. Man malt sich natürlich das Schlimmste aus, wenn sie nicht aus der Narkose aufwacht, dann gehe ich direkt mit. [...] Ich werde auf jeden Fall nicht hierbleiben."

Auch auf ihrem Instagram-Account meldete sich die 40-Jährige bereits zu Wort und teilte mit ihren Fans Einblicke in ihre Gefühlswelt. "Weißt du, wie ich mich fühle? Hatte dein Kind in dem Alter eine Narkose? Man will dem Kind den Schmerz abnehmen, aber es geht einfach nicht... Bitte keine Narkose", hoffte Ewa noch am vergangenen Wochenende. Vor wenigen Stunden folgte dann ein weiterer Post, in dem sie deutlich machte, was für eine Kämpfernatur ihre Kleine ist: "Krankenhausaufenthalte sind echt nicht toll, aber alle ganz lieb hier. Mein Herz Aaliyah ist so tapfer."

2019 hatte die kleine Aaliyah das Licht der Welt erblickt – doch der Start ins Leben war für den Promispross alles andere als leicht: Sechs Monate lang war die Musikerin aufgrund eines Haftantritts von ihrer Tochter getrennt. "Das ist die schwerste Hürde, die mir noch bevorsteht. Der Gedanke, dass meine Tochter unter meiner Vergangenheit leidet und Kinder auf sie zeigen könnten, tut mir extrem weh", verriet die "Frei"-Interpretin bereits im Bild-Interview und gab außerdem zu: "Ich weiß noch nicht, wie ich ihr von meiner Arbeit als Prostituierte und meiner Zeit im Gefängnis erzähle, aber ich werde ehrlich sein. Das bin ich meinem Kind schuldig." Das Gespräch wolle Ewa aber erst führen, wenn Aaliyah groß genug ist.

Getty Images Schwesta Ewa, Januar 2018

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa mit Töchterchen Aaliyah

