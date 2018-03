Wird Disney-Star Olivia Holt (19) etwa bald zum Bad-Girl? Die 19-Jährige startete ihre Karriere in der Kinder-Serie "Karate Chaoten". Der Blondschopf ist darüber hinaus auch als Sängerin erfolgreich. Ihr Werdegang erinnert dabei stark an den von Miley Cyrus (24). Diese wird nach ihrer Disney-Zeit jedoch zur Skandal-Nudel. Plant Olivia vielleicht einen ähnlichen Imagewandel? "Ich weiß nicht, wie mein Image in den nächsten 5 bis 10 Jahren aussehen wird. Das weiß ich wirklich nicht. Ich kann nicht für Miley sprechen, aber ich denke, sie wusste das auch nicht. Das ist einfach ihre Persönlichkeit und vielleicht habe ich eine andere Persönlichkeit", verrät die 19-Jährige im Promiflash-Interview.



