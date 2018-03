Gibt es Melanie Müller (29) bald wieder im TV? Die Ballermann-Blondine verkündet Anfang Mai ihre Schwangerschaft. Ihre Fans hält sie seitdem mit witzigen Social-Media-Posts stets auf dem Laufenden. Ob Melanie da nicht manchmal an eine Baby-Doku-Soap à la Daniela Katzenberger (30) denkt? Tut sie – wie Melanie jetzt im Interview mit Promiflash bestätigt: "Wir haben TV-mäßig schon so den einen oder anderen Hintergedanken, aber das wird jetzt natürlich nicht so privat, das ist klar."



