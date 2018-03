Die Bachelorette-Kandidaten spalten die Nation! Momentan sucht Jessica Paszka (27) als Rosenkavalierin ihren Traummann. Doch vor allem bei den Zuschauern kommen die Anwärter nicht gut an – zu feminin, zu eintönig. Das sieht offenbar auch Ex-Bachelor-Teilnehmerin Angelina Heger (25) so. Sie verrät im Promiflash-Interview, dass die Jungs bei ihr komplett leer ausgegangen wären: "Kann man eigentlich sagen ‘Ich find keinen geil und ich hau jetzt ab’? Ich hätte es gebracht!"



