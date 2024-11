Stella und Ferry haben nach "Die Bachelorette" noch Kontakt

Stella Stegmann (27) brach Ferry im Finale von Die Bachelorette das Herz und entschied sich, die Show gemeinsam mit Devin Dayan zu verlassen. Nun ist der Rapper gemeinsam mit Mitbewerberin Emma zu Gast bei "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" und verrät: "Ja, sicher. Ich habe Kontakt zu [Stella]." Dass sich die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit dennoch auf ihren Auserwählten Devin konzentrieren wolle, wisse der Rapper. Allerdings klingt er nicht ganz überzeugt von seiner freundschaftlichen Beziehung zu der Influencerin: "Ich will nicht sagen, dass es für mich superplatonisch ist." Im Endeffekt respektiere er aber Stellas Entscheidung.

Stella war dennoch nicht die einzige Frau, an der Ferry in Thailand Interesse hatte: Auch mit Mitbewerberin Emma verstand sich der 29-Jährige blendend. In ihrem Gespräch verraten die beiden jedoch, dass aus ihnen kein Paar geworden ist. Trotzdem sieht der Single-Mann Potenzial: "Wir hatten einen guten Vibe und auf ein paar lustige Dates zu gehen, würde auf jeden Fall Spaß machen. Was daraus wird, weiß man ja eh nie."

Auch der Beziehungsstatus von Devin und der Rosenkavalierin ist zurzeit kompliziert. Nach dem Finale versuchten die beiden Turteltauben, eine Beziehung zu führen, doch das war schwieriger als gedacht. Vor allem die Tatsache, dass sie ihre Liebe geheim halten mussten, setzte ihnen zu. In einer vorherigen Folge des Podcasts gab Stella zu: "Wir haben uns auch sehr schnell gesagt, dass wir uns lieben. Ich glaube, das war alles sehr, sehr schnell und hat den Druck noch erhöht." Außerdem habe die 27-Jährige ihre Beziehung öffnen wollen, wofür sich der Sales Manager nicht bereit gefühlt habe.

Instagram / emmainflagranti Emma, "Die Bachelorette"-Kandidatin 2024

RTL Stella Stegmann und Devin Dayan, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

