Lilly Becker (41) packt im TV über ihre Ehe mit Boris aus! Die Niederländerin machte dieses Jahr bei der Reality-Show Global Gladiators mit. In der Wüste Afrikas trat sie gegen andere Promi-Teilnehmer wie Oliver Pocher (39) oder Nadine Angerer (38) an. Die Battles wurden für die 41-Jährige aber schnell zur Nebensache, denn sie verarbeitete vor der Kamera ihre Ehekrise und verriet pikante Details. Stein des Anstoßes: In der fünften Folge der ProSieben-Sendung bekamen alle Kandidaten Videobotschaften von ihren Liebsten daheim – außer Lilly! Nach dem ersten Schock rastete das frühere Model aus: “Ich habe Stress mit Boris. Aber ich will ihm nicht die Sendezeit geben. Ich will seinen Namen nicht erwähnen. Ich würde gerne nach Hause fahren und ihm sagen: ‘F*** dich.’”



