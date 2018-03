Lena Gercke (29) mag's klassisch! Als Model jettet die Germany's next Topmodel-Kandidatin durch die ganze Welt und weiß, was auf den Runways gerade angesagt ist. Daher hat sie auch ganz genaue Vorstellungen davon, wie sich ihr Partner kleiden sollte. "Ich finde einen Anzug megasexy bei Männern. Ich finde, wenn ein Mann reinkommt und der einen Anzug anhat, der sitzt, der auf seine Figur geschnitten ist, dann sieht das so smart aus", schwärmt sie bei einem JOOP!-Fotoshooting von dem Klassiker unter den Männerklamotten.



