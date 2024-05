Fans feiern Detlef Soosts Drag-Performance bei "Let's Dance"

Mit dieser Performance hat Detlef D! Soost (53) bei den Zuschauern wohl ins Schwarze getroffen! Zum Auftakt der heutigen Folge von Let's Dance gab er gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) einen Charleston zum Besten. Den Auftritt legte er als Dragqueen aufs Parkett – und dafür feiern ihn zahlreiche Fans. "Ich wusste nicht, dass ich Detlef in Drag in meinem Leben brauchte, aber ich brauchte es", "Nur schon wegen der Outfits und Aufmachung würde ich Team Detlef und Ekat 30 Punkte geben! Und schön getanzt war es auch!" oder auch "Die Diva in Detlef konnte sich endlich mal voll ausleben", kommentieren das Sendungsgeschehen beispielsweise drei User auf X.

Und auch Detlef selbst ist von dem Konzept der Performance total hin und weg! "Ich fand es genial, dass wir die Rollen getauscht haben", schwärmte der Choreograf nach dem Tanz im Interview mit Daniel Hartwich (45). Seine Show-Partnerin Ekat trug nämlich auf der Bühne einen Anzug, einen Schnurrbart und eine Mütze. Detlef schlüpfte hingegen in einen pinkfarbenen Glitzer-Jumpsuit und rundete den glamourösen Look mit einer perfekt frisierten Perücke ab.

Mit dem Charleston und den Kostümen können Detlef und Ekat aber nicht nur die Zuschauer auf ihre Seite schlagen – auch die Jury rund um Joachim Llambi (59), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56) feiern die Performane! Insgesamt konnten sich die "Let's Dance"-Kandidaten für ihre Darbietung sage und schreibe 26 von insgesamt 30 möglichen Jury-Punkten sichern. Nach dem Charleston steht für die beiden aber auch noch der heutige Trio-Tanz auf dem Programm.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost, 2024

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

