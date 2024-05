18 Tage Zeit: Wird Gil Ofarim die 10.000 Euro noch bezahlen?

Langsam wird es knapp! Das Strafverfahren wegen Verleumdung gegen Gil Ofarim (41) wurde vom Leipziger Landgericht im vergangenen November eingestellt. Jedoch nur unter der Bedingung, dass der Musiker 10.000 Euro zahlt, die der jüdischen Gemeinde zugutekommen sollen. Dafür hatte der Leadsänger sechs Monate lang Zeit. Doch bis heute ist beim Gericht keine Zahlung eingegangen, wie nun ein Sprecher gegenüber Focus bestätigt. Es sind also nur noch 18 Tage, bevor die sechsmonatige Frist abläuft. Falls Gil die Geldstrafe bis zum 28. Mai nicht begleicht, "ist das Verfahren anschließend wieder aufzunehmen", erklärt der juristische Vertreter im Gespräch mit dem Magazin.

Könnte die bisher ausgebliebene Zahlung mit eventuellen Geldproblemen zusammenhängen? Im vergangenen Monat meldete sich der ehemalige The Masked Singer-Kandidat nach langer Abwesenheit bei seinen Fans im Netz. Der Grund: Auf Instagram versuchte der Rockmusiker, einige seiner Instrumente zu verkaufen. "Ein paar meiner alten Weggefährten suchen ein neues Zuhause", erklärte er seinen Followern. Sogar die ehemalige Gitarre seines verstorbenen Vaters Abi Ofarim (✝80) musste daran glauben. Abis Musikinstrument bot der Münchner für ganze 10.000 Euro an.

Doch was ist damals eigentlich passiert? Gil hatte im Oktober 2021 in einem Instagram-Video schwere Vorwürfe erhoben: Ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels soll ihn aufgrund seines jüdischen Glaubens diskriminiert haben. Der Sänger behauptete, er sei aufgefordert worden, seine Kette mit Davidstern abzulegen. Im anschließenden Gerichtsverfahren kam es dann zur überraschenden Wendung: Am sechsten Verhandlungstag räumte Gil ein, sich alles nur ausgedacht zu haben. "Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid", richtete er damals betroffene Worte an den beschuldigten Hotelmanager.

Anzeige Anzeige

Getty Images Abi Ofarim im Dezember 2014

Anzeige Anzeige

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim mit seinem Anwalt Alexander Stevens

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Gil wird die Zahlung noch fristgerecht begleichen? Ja. Er hat ja noch einige Tage Zeit. Ich denke nicht. Sonst hätte er es doch schon längst machen können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de