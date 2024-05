Update: Silvia Wollny bangt weiterhin um ihre Gesundheit!

Silvia Wollny (59) geht es nicht gut. Ende April gab die sonst so starke Matriarchin der Wollny-Familie bekannt, dass sie gesundheitliche Probleme hat. Nun meldet sie sich mit einem Update bei ihren Fans. "Mir geht es heute nicht so gut. Ich bin sehr aufgeregt, heute bekommen wir die Entscheidung, ob wir nach Hause dürfen oder nicht. Ich hoffe, wir bekommen zur Abwechslung mal wieder positive Nachrichten", schreibt sie auf Instagram. Dazu teilt sie ein Foto, auf dem sie betrübt im Rollstuhl in einem Krankenhaus sitzt.

Womit genau Silvia zu kämpfen hat, gibt sie nicht bekannt. Dass es etwas Ernstes sein muss, vermuteten ihre Follower schon nach dem ersten Statement. Damals hieß es, dass die 59-Jährige alle Termine der nächsten Zeit absagen müsse. „Es kommt leider immer alles anders, als man denkt und in diesem Fall steht meine Gesundheit an erster Stelle", erklärte sie. Doch auf eines kann sich die Mutter verlassen: Die Wollnys stehen ihrem Familienoberhaupt bei. "Wir schaffen alles zusammen", kommentierte beispielsweise ihre Tochter Estefania (22). Auch ihre Fans unterstützen sie in dieser schwierigen Phase. "Alle Daumen sind ganz, ganz fest gedrückt", schrieb eine Userin auf Social Media.

Neben ihrer Gesundheit hatte Silvia zuletzt ganz andere Sorgen. Calantha Wollny (23) hatte ihrem Bruder Jeremy-Pascal vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Daraufhin hatte ihre Mutter ein Statement im Netz veröffentlicht und sich von ihrer Tochter distanziert. "Die Vorwürfe gegen Jeremy-Pascal wurden vor Jahren gerichtlich geprüft und das Verfahren wurde eingestellt", hatte sie damals klargestellt. Außerdem hatte sie betont, dass sie ihre Drittjüngste immer unterstützt und ihre Mutterrolle sehr ernst genommen habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im April 2024

Anzeige Anzeige

RTL 2 Die Wollnys, TV-Großfamilie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de