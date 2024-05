Mit Aurelia Lamprechts Ex-BFF: Yasin Mohamed gründet eine WG

Auf Instagram gewährt Yasin Mohamed (32) immer wieder private Einblicke in sein Leben. So wie jetzt auch: Der einstige Ex on the Beach-Kandidat gönnt sich einen krassen Tapetenwechsel. "Neues Kapitel. Ab heute ziehe ich mit diesen vier wunderschönen Damen in diese Villa", freut er sich und fügt hinzu: "Ich bin gespannt auf diese neue Erfahrung und die Zeit, die kommen wird." Nimmt man den Schnappschuss etwas genauer unter die Lupe, fällt auf: Unter seinen künftigen Mitbewohnerinnen ist auch Melina Hoch – die ehemals beste Freundin von seiner Ex Aurelia Lamprecht.

Yasin und Aurelia trafen bei Good Luck Guys aufeinander. Dabei hatten sich die beiden schon vor den Dreharbeiten intensiver kennengelernt – zwar seien sie kein Pärchen gewesen, nahegestanden haben sie sich trotzdem. Dass er auf dem Flug nach Thailand mit einer anderen Kandidatin geknutscht hatte, versetzte Aurelia damals einen Stich ins Herz. "Das ist das Respektloseste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe", stellte die Beauty enttäuscht in der Show fest.

Was genau es mit der Wohngemeinschaft auf sich hat, ist bislang unklar. Fans haben allerdings schon eine leise Vorahnung, worum es sich hierbei möglicherweise handeln könnte. "Ist das ein neues Format?", fragt sich einer in der Kommentarspalte. Ein anderer Nutzer reagiert und gibt einen Hinweis auf die Antwort: "Müsste, weil bei einem der Mädels in der Story so eine Andeutung ist." Dass Yasin und Melina zusammen an einer Show teilnehmen, wäre gar nicht mal so abwegig – schließlich haben beide in den vergangenen Jahren einiges an Reality-Erfahrung sammeln können...

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed und Melina Hoch im Mai 2024

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im August 2023

