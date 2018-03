Betty Taube (22) und der Fußballer Koray Günter (22) mussten ihre kirchliche Hochzeit zuletzt verschieben, weil sich der Spielplan des Bräutigams kurzfristig geändert hatte. Doch aus einem weiteren Grund drohte die Eheschließung zu scheitern: Betty fand einfach kein Kleid von der Stange! Deshalb entschloss sie sich für eine kostspielige Alternative, wie sie gegenüber Promiflash verriet: "Ich lasse das tatsächlich anfertigen, weil ich war so lange auf der Suche nach dem perfekten Brautkleid. Aber irgendwie hat mir nie eins perfekt gefallen. [...] Jetzt habe ich einer Designerin gesagt, wie ich es haben möchte." Und das, obwohl ihr Look bei der standesamtlichen Trauung schon sehr teuer war. Aber egal, an ihrem großen Tag möchte Betty einfach bezaubernd aussehen.



