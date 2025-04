Selbst betroffen: Betty Taube klärt über Depressionen auf

Betty Taube (30) spricht Klartext: Das Model macht kein Geheimnis daraus, dass es vor wenigen Jahren unter einer Depression litt. Für sie ist das kein Tabu-Thema und sie setzt sich dafür ein, über die psychische Krankheit aufzuklären. Zu Gast im Podcast "Raus aus der Depression" spricht sie deswegen ehrlich über ihre eigenen Erfahrungen und beschreibt, wie sie sich damals gefühlt hat. "Ich bin nicht aus dem Bett gekommen, hatte gar keine Motivation, aufzustehen. Ich habe die einfachsten Sachen nicht hinbekommen, wie zum Beispiel zur Post zu gehen, hier haben sich die Sachen gestapelt", erinnert sie sich.

Bei Betty begann die Phase nach der Trennung von ihrem Ehemann. Der Ursprung ihrer Erkrankung liegt aber in ihrer Kindheit und Jugend. Jahrelang hatte sie bei ihrer alkoholabhängigen und gewalttätigen Mutter gelebt, bevor sie in ein Kinderheim kam. Die traumatischen Erinnerungen daran wurden während der depressiven Phase wieder präsenter. "Am Ende hatte ich Bilder aus meiner Kindheit im Kopf, die mich gequält haben", erzählt die 30-Jährige und beschreibt: "Ich konnte auch nicht schlafen und hatte Gedanken wie 'Mich mag eh keiner', 'Wenn ich nicht mehr da wäre, würde es keinen stören' und 'Ich habe noch nie etwas in meinem Leben erreicht und werde das auch niemals'." Nach einer Zeit habe sie es geschafft, sich mit ihren Gedanken an eine Psychotherapeutin zu wenden, die sie sofort in eine Klinik geschickt habe.

2021 bestätigte Betty die Trennung und somit auch das Ehe-Aus mit Koray Günter (30). Die einstige Germany's Next-Topmodel-Kandidatin und der Fußballer hatten jung geheiratet. Schon 2017 gaben sie sich beim Standesamt das Jawort. Zwei Jahre später folgte eine große Hochzeitsfeier mit einer freien Trauung. Welche Auswirkungen die Trennung auf ihr Leben hatte, gestand sie der Öffentlichkeit erst Jahre später. "Ich habe sehr früh geheiratet, es war meine große Liebe. Er war der Mensch, der für mich Familie war. Dann ist die Ehe kaputtgegangen", schilderte Betty vergangenes Jahr im Podcast "deep und deutlich".

Instagram / bettytaube Betty Taube, Model

ActionPress Betty Taube und Koray Günter in München

