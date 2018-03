Betty Taube-Günter (22) musste ihre kirchliche Hochzeit verschieben! Im Jahr 2015 lernte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin den Fußballer Koray Günter (22) kennen und lieben. Ihre standesamtliche Traumhochzeit fand Ende 2016 statt. Aber damit war das Glück der beiden noch nicht ganz perfekt. Die kirchliche Hochzeit stand noch aus – und die sollte unvergesslich werden. Aber kurz bevor es ans Eingemachte ging, wurde die Trauung abgesagt. "Also, wir wollten ja eigentlich dieses Jahr am 3.6. heiraten. Leider hat sich sein (Korays, Anm. d. Red.) Spielplan verschoben, so ist das bei den Fußballern. Er hat nicht freibekommen. Das heißt, wir mussten unsere Hochzeit canceln, also unsere große", verriet Betty im Promiflash-Interview im Rahmen der Fashion Show von Rebekka Ruétz in Berlin.



