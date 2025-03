Beichte abgelegt: Betty Taube hat in ihrer Jugend geklaut

Betty Taube (30) sorgte kürzlich in einem Podcast mit einer überraschenden Beichte für Aufsehen. Das Model, das 2014 bei Germany’s Next Topmodel ins Halbfinale gelangte, erzählte in der Reihe "OKF – Ortskontrollfahrt" von Radio Fritz, dass sie in ihrer Jugend am sogenannten "Polenmarkt" regelrecht abenteuerliche Raubzüge unternommen habe. Mit ihrer Clique, mit der sie in der Nähe der polnischen Grenze aufgewachsen sei, habe sie nicht nur Zigaretten und andere Kleinigkeiten, sondern sogar Waffen und Sprengstoff entwendet. "Wir haben viel Blödsinn gemacht", gestand die 30-Jährige und verriet augenzwinkernd, dass sie heute wohl noch in Haft säße, wären ihre damaligen Aktionen aufgeflogen. Genutzt worden seien die Böller der Jugendclique später unter anderem an Bushaltestellen und Gullydeckeln – sogar die Feuerwehr habe ausrücken müssen.

Doch die Schilderungen von Betty gehen über jugendlichen Unfug hinaus und geben tiefe Einblicke in eine schwierige Vergangenheit. Nach eigenen Angaben habe ihre Clique ihr nicht nur als Freundesgruppe gedient, sondern auch als eine Art "Ersatzfamilie". Das sei für die Influencerin besonders wichtig gewesen, da sie selbst eine turbulente Kindheit durchlebt habe: Bereits mit zehn Jahren sei Betty von ihrer leiblichen Mutter getrennt worden und anschließend in verschiedenen Kinderheimen aufgewachsen. Der Grund für die Trennung sei das schwierige Zuhause gewesen, in dem ihre Mutter – alkoholabhängig und psychisch belastet – sowohl sich selbst als auch ihre Tochter nicht mehr habe versorgen können. "Es gab Gewalt und viel Chaos", so Betty im Podcast, die betonte, dass die Gang in jener Zeit ein großer Halt für sie gewesen sei.

Betty Taube hat später einen beeindruckenden Weg eingeschlagen. Nach ihrer turbulenten Jugend gelang es ihr, eine Karriere in der Modewelt und als Influencerin zu starten. Dabei spricht sie offen über ihre Vergangenheit, um zu zeigen, dass auch herausfordernde Anfänge nicht das Ende der eigenen Möglichkeiten bedeuten. Der Podcast "OKF – Ortskontrollfahrt", in dem prominente Gäste über ihre Heimatorte und die Herausforderungen ihres Aufwachsens berichten, bietet ihr und anderen eine Plattform, persönliche Geschichten zu teilen.

Getty Images Betty Taube, Model

