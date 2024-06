Traumatische Kindheit: Betty Taube machte "viel Therapie"

Betty Taube (29) hatte eine traumatische Kindheit. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin wuchs bei ihrer alkoholkranken Mutter auf, die sie misshandelte. Mit neun Jahren kam Betty in ein Heim. Im RTL-Interview erzählt das Model, wie es es geschafft hat, mit seiner Vergangenheit umzugehen: "Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Therapie gemacht, sehr viel an mir selbst gearbeitet." Ihre Gefühle will Betty nun nicht mehr unterdrücken: "Ich habe gelernt, man sollte jedes Gefühl genauso fühlen, wie es kommt."

Das erfordere viel Übung, wie die 29-Jährige aus eigener Erfahrung weiß: "Das klappt mal mehr, mal weniger. Man darf nicht so streng mit sich selbst sein. Wenn man regelmäßig übt und die Gefühle nicht so krass an sich ranlässt, dann wird alles gut." Falls einen die Gefühle doch übermannen, hat Betty einen Tipp. "So richtig starke Emotionen fühlt man eigentlich für 15 Minuten und dann schwächen die ab. Wenn man das nächste Mal richtig traurig oder wütend ist, nach 15 Minuten sieht die Welt schon ganz anders aus", verrät die Beauty weiter in dem Interview.

Nachdem Bettys Ehe mit Koray Günter (29) gescheitert war, fiel die Laufstegschönheit in ein tiefes Loch. Die Trennung habe eine "tiefe Depression" bei ihr ausgelöst. "In dieser Zeit haben wir festgestellt, dass eigentlich nicht die Trennung das Problem war, sondern meine ganze Kindheit hochgekommen ist", erzählte Betty in der Talkshow "deep und deutlich".

Anzeige Anzeige

Getty Images Betty Taube, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Betty Taube, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Betty so offen darüber spricht? Ich finde es toll, dass sie so transparent ist! Na ja, das Thema ist schon sehr privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de