Michael Bauer blickt gespannt in die Zukunft. Der 26-Jährige war einer der Kandidaten in der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette. In der vierten Folge hatte Jessica Paszka (27) keine Rose mehr für den Augsburger. Von Liebeskummer jedoch keine Spur! Das Männermodel freut sich auf neue Projekte und könnte sich sogar vorstellen, als Bachelor den Spieß umzudrehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de