Wer Die Lochis kennt, weiß: Die Zwillingsbrüder sind immer für einen Spaß zu haben – schließlich begannen die 18-Jährigen ihre Karriere als Comedy-Duo und parodierten in ihren ersten Clips englische Popsongs. In ihrem neuesten YouTube-Video präsentieren die Twins ihren Sinn für schlüpfrigeren Humor. Heiko Lochmann (18) macht einen Witz über sein bestes Stück. Während er auf seinen Genitalbereich deutet, sagt er: "Stop mal. Da ist die Frage, was damit gemeint ist? 180 cm trifft natürlich zu!"



