Darum sind die Lochis trotz ihres Erfolgs nie abgehoben

Heiko (24) und Roman Lochmann (24) wurden 2011 durch ihren YouTube-Kanal "Die Lochis" bekannt. Gegenüber Promiflash verraten sie, wie sie es nach all den Jahren des Erfolgs geschafft haben, so bodenständig zu bleiben. "Mich unterstützt am meisten tatsächlich mein Bruder", erklärt Roman. Doch nach zwölf Jahren Karriere könne es schon mal passieren, dass man ein wenig abdreht, schildert er weiter. Da sei es aber sein Bruder, der ihn wieder in die Realität zurückholt – er sage dann: "Heiko, komm mal wieder runter, mach mal auf entspannt." Doch es sei nicht nur die brüderliche Liebe, die die beiden am Boden hält.

"Wer uns auch unterstützt, sind unsere Fans", schildern die Lochis. Es freue die beiden zu beobachten, dass ganz viele Fans schon seit ihren Anfängen mit dabei seien. Viele davon, die damals mit 15 schon in der ersten Reihe standen, seien jetzt Anfang 20 und ständen teilweise immer noch in der ersten Reihe. Es mache Heiko und Roman Lochmann einfach glücklich zu sehen, wie man zusammen mit ihnen wie ein Wegbegleiter groß wird: "Es ist nicht selbstverständlich, dass Leute dabei bleiben und das schätzen wir sehr."

Aber auch in Zeiten, in denen es vielleicht mal nicht so gut läuft oder man sich das zumindest einbildet, seien ihre Fans die größte Stütze, meinen die Zwillinge. Und es sind nicht nur die alten Anhänger, die Heiko und Roman Lochmann seit ihren Anfängen unterstützen. Vor allem durch HE/RO, wie sich das Musikduo seit Ende 2020 nennt, seien viele neue Unterstützer hinzugekommen. Ihr gegenseitiger Halt und die tatkräftige Unterstützung ihrer Fans sind wohl das Geheimnis dafür, wie die Lochis trotz des Erfolgs auf dem Boden geblieben sind.

Getty Images Roman und Heiko Lochmann, Musiker

Sony Music Heiko und Roman Lochmann, Musiker

