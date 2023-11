Neuer Song: Sind Heiko und Roman Lochmann noch aufgeregt?

Heiko (24) und Roman Lochmann (24) sind schon richtige Profis! Schon von klein auf stehen die Zwillinge in der Öffentlichkeit und machen Musik. Zunächst machten sie sich auf YouTube mit Die Lochis einen Namen. Seit 2021 ist das Duo aber nun schon als He/Ro unterwegs. Seit wenigen Tagen kann man ihren neuester Hit "Jetzt Weinst Du" hören. Heiko und Roman verraten nun gegenüber Promiflash, was vor dem Release in ihnen vorgeht!

"Wir sind vor jedem Song aufgeregt, aber irgendwie ist es noch mal was Besonderes mit diesem Song, weil er auch so ein krasses Feedback jetzt schon vorab auch auf Social Media bekommt", erzählte Roman im Promiflash-Interview vor dem Release. Er und sein Bruder seien "total hyped" ihren Song nun endlich herauszubringen. "Auch, weil wir jetzt eine längere Zeit nichts veröffentlicht haben. Wir haben uns im Sommer so ein bisschen eine Auszeit gegönnt, um mal kurz einen Schritt nach hinten zu gehen", erklärte der einstige YouTube-Star weiter.

Die Idee für ihren neuen Hit hatten die beiden Musiker schon vor etwas längerer Zeit. "Die erste Idee des Songs ist schon vor über einem Jahr entstanden, muss man dazu sagen und dann lag der Song die ganze Zeit bei uns auf der Festplatte rum", gab Heiko zu. Er erklärte, dass es bei dem Song wie bei einem guten Wein sei: "Der hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht, um zu reifen."

Heiko und Roman Lochmann im April 2023

Heiko und Roman Lochmann

Heiko und Roman Lochmann im Oktober 2021

