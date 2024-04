Vierte "Masked Singer"-Show: Auf diese Stars tippen die Fans

Singen etwa wirklich diese Promis unter den Kostümen? Am Samstag flimmert nun schon die vierte Show der Jubiläumsausgabe von The Masked Singer über die Bildschirme. Aktuell halten dabei noch fünf Kandidaten ihre Identität geheim. Die Zuschauer glauben aber, einige von ihnen bereits enttarnt zu haben! Besonders sicher scheinen sie sich bei Elgonia zu sein. In der Joyn-App [Stand: 26. April, 12:12 Uhr] stimmen ganze 73 Prozent dafür, dass sich darunter No Angels-Mitglied Nadja Benaissa (42) befindet. Beim Floh votet die Mehrzahl von 58 Prozent aktuell für Komikerin Mirja Boes (52). 18 Prozent glauben dagegen, dass es sich bei dem Insekt um Christine Urspruch (53) handelt.

Der Flipflop entpuppte sich am vergangenen Samstag als Doppelmaske. Bereits zuvor vermuteten die Zuschauer die Zwillinge Heiko (24) und Roman Lochmann (24) – in dieser Theorie scheinen sie nun umso bestärkter zu sein, denn die Musiker führen die Liste an! Auch beim Robodog hält sich eine hartnäckige Theorie. 53 Prozent tippen auf Moderatorin Nazan Eckes (47). Mit 25 Prozent befindet sich dicht hinter ihr Collien Ulmen-Fernandes (42). Unter dem Krokodil soll ein weiterer Sänger stecken. 50 Prozent der Abstimmungen gehen an Die Prinzen-Mitglied Sebastian Krumbiegel (57). 21 Prozent vermuten dagegen, dass die tiefe Stimme Ben Becker (59) gehört.

Auf Nazan als Robodog weisen zudem eine ganze Menge Indizien hin, wie Promiflash herausgefunden hat. So könnte das im Indizien-Clip gezeigte Viva-Logo für ihr Volontariat stehen, das sie bei dem Sender abgeschlossen hatte. Die Tanzschuhe deuten dagegen womöglich auf die Moderation und spätere Teilnahme der beliebten Tanzshow Let's Dance hin. Zudem moderierte Nazan zu ihren Anfangszeiten bei "Guten Abend RTL" sowie bei "RTL West" das Wetter – auch ein Wetterfrosch ist unter den Hinweisen.

Getty Images Mirja Boes im April 2024

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

