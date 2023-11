Roman und Heiko Lochmanns neuer Song heilt Herzen ihrer Fans

Dieser Song hat schon so einiges bewirkt! Vor wenigen Tagen erblickte Heiko (24) und Roman Lochmanns (24) neuer Song "Jetzt Weinst Du" das Licht der Musikwelt. In dem Lied singen die beiden ehemaligen YouTube-Stars von ihren eigenen Erfahrungen – dabei geht es auch um Herzschmerz. Aber was wollen die beiden He/Ro-Mitglieder damit bezwecken? Gegenüber Promiflash verraten Heiko und Roman, was der Song für eine positive Wirkung auf ihre Fans hatte!

"Ich habe gestern einen Kommentar gelesen, den fand ich interessant, da hat jemand kommentiert: 'Hey, ich habe den Song [...] mal einem Ex geschickt und danach hat er sich bei mir entschuldigt'", plaudert Heiko im Interview mit Promiflash aus. Sein Bruder pflichtet ihm bei, dass ihr neuer Song womöglich eine Erinnerung sei, dass es nie zu spät ist, sorry zu sagen. "Manche haben geschrieben, dass der Song für sie eine heilende Wirkung hat, dass es sie tröstet. Ein Kommentar war: 'Der Song rettet für ihn keine Beziehung, aber sein Herz.' Das war megaschön", fährt Heiko fort und fügt noch hinzu: "Es ist immer einfacher, im Regen zu stehen, wenn man weiß, dass man nicht alleine dort steht und es noch andere gibt, die das vielleicht auch durchmachen müssen."

"Wir haben nicht damit gerechnet, dass ne Menge Leute da draußen sind, die den Song auf die unterschiedlichsten Arten fühlen oder halt irgendwie betrachten, das ist total schön zu sehen", erklärt Roman. Die beiden wollen bewusst ein wenig Raum lassen, damit die Zuhörer ihre eigenen Geschichten auf den Text projizieren können.

Anzeige

Getty Images Roman und Heiko Lochmann, Musiker

Anzeige

Panama Pictures Heiko und Roman Lochmann im September 2022 in Köln

Anzeige

Sony Music Heiko und Roman Lochmann, Musiker

Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass der Song so eine Wirkung hat? Ja, total! Nee, nicht so wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de