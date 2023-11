Roman und Heiko Lochmann möchten mal zu "The Masked Singer"!

Führen die beiden uns bald an der Nase herum? Fans können es kaum noch erwarten: Am Samstagabend flimmert endlich wieder The Masked Singer über die Bildschirme. Aber nicht bloß die Zuschauer vor den Fernsehern sind total begeistert von der Rateshow – auch in der Promiwelt findet sie großen Anklang. Die Musiker Heiko (24) und Roman Lochmann (24) wurden selbst schon immer mal wieder unter den Masken vermutet – würden die beiden gerne mal mitmachen?

Im Interview mit Promiflash verraten die ehemaligen YouTube-Stars, ob sie gerne mal selbst unter einer Maske auf der großen Showbühne singen würden. "Klar", gibt Heiko zu und auch sein Bruder fände es "funny", mal selbst teilzunehmen. "Ich möchte wissen, wie heiß es wirklich unter diesen Masken ist oder diesen Kostümen. Alle sagen immer, das ist superheiß da drin", erklärt Heiko.

Aber wie ist das für die beiden musikalischen Zwillinge, immer wieder unter den Masken vermutet zu werden? "Witzig. Ich finde es funny", plaudert Roman aus. Heiko dagegen überlegt verschlagen: "Das nächste Mal, wenn wir genannt werden, müssen wir da ein bisschen mit den Indizien spielen."

ProSieben / Willi Weber Der Waschbär bei "The Masked Singer"

Instagram / heikolochmann Roman und Heiko Lochmann im August 2023

Christoph Hardt / Future Image Wuschel bei "The Masked Singer"

