Mit wem würden Heiko und Roman Lochmann gerne mal arbeiten?

Sie haben eine klare Vorstellung! Heiko (24) und Roman Lochmann (24) begannen ihre Karriere als "Die Lochis" auf YouTube. Seitdem haben sie sich eine immense Reichweite aufgebaut und ihre Youtubekarriere an den Nagel gehängt. Inzwischen fokussieren sich die Zwillinge hauptsächlich auf ihre Musik und sind als das Musikduo HE/RO bekannt. Nun verraten Heiko und Roman Promiflash, mit welchem Musiker sie gerne mal zusammenarbeiten würden.

"Wenn ich da an meine Kindheitshelden und meine Jugendzeit denke, dann natürlich Cro (34) und so", erzählt Roman im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Weil er mich geprägt hat und einfach krass ist." Sein Bruder stimmt ihm bei der Wahl zu: "Ich würde Cro sagen." An sich würden sie auch eine Zusammenarbeit mit Beyoncé (42) nicht ablehnen, es sei jedoch für die beiden Musiker am allerwichtigsten, dass es "matcht, also dass es wirklich matcht und das kann man so gar nicht vorhersagen."

Vor Kurzem arbeiteten die beiden mit Musikerin NESS zusammen und starteten mit ihrem gemeinsamen Song "Jetzt weinst du" durch. "Also, ganz ehrlich, mit Ness [zusammenzuarbeiten] geht schon ein kleiner Traum in Erfüllung. Einfach, weil sie so krass singen kann. Ich feier sie einfach hart", schwärmt Roman von der Zusammenarbeit.

Panama Pictures Heiko und Roman Lochmann im September 2022 in Köln

Instagram / heikolochmann Roman und Heiko Lochmann im August 2023

Sony Music Heiko und Roman Lochmann als HE/RO

