"Jetzt Weinst Du": Singt He/Ro etwa von eigenem Herzschmerz?

Handelt der Song etwa von ihrem Leben? Vor wenigen Tagen durfte Heiko (24) und Roman Lochmanns (24) neuer Song "Jetzt Weinst Du" das Licht der Musikwelt erblicken. Dabei wird schnell deutlich, worum es in dem Lied geht: Herzschmerz. Singen die beiden ehemaligen YouTube-Stars dabei etwa von ihren eigenen Erfahrungen? Gegenüber Promiflash verraten Heiko und Roman nun, woher sie ihre Inspiration genommen haben!

"Wir verarbeiten ja eigentlich nur unser Leben. Das ist eigentlich das, was unsere Musik ist", gibt Heiko im Gespräch mit Promiflash offen zu. Es gehe um ihre Erfahrungen aus vergangenen Beziehungen und die Emotionen, die sie in diesem Zeitraum erlebt haben. Was die Zuhörer dann aus dem Text machen, sei aber ganz individuell. "Deswegen wollen wir da auch bewusst ein bisschen Raum offen lassen – was die Leute dann da draußen für Geschichten haben und die auf diesen Song transportieren und es geht dabei in so verschiedene Richtungen. [...] Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine Menge Leute da draußen sind, die den Song auf die unterschiedlichsten Arten fühlen oder betrachten, das ist total schön zu sehen", führt sein Bruder Roman weiter aus.

"Die Message ist am Ende, dass manchmal das Einfachste ist, einfach ehrlich zu sich zu sein und sich auch mal zu entschuldigen und einfach auch mal die Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen", erklärt Roman weiter. Der Song sei zudem ein Angebot, neu anzufangen und das zu akzeptieren, was geschehen ist. "Wie so eine Umarmung und das ist am Ende die Message", fügt er noch hinzu.

Instagram / heikolochmann Heiko und Roman Lochmann in Darmstadt

Sony Music Heiko und Roman Lochmann

Instagram / romanlochmann Heiko und Roman Lochmann im Oktober 2021

