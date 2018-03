Hormon-Rausch bei Melanie Müller (29)! Die Ballermann-Sängerin ist im achten Monat schwanger und gönnt sich momentan keine Ruhe. Bühnen-Auftritte und ihre eigene Würstchenbude spannen die werdende Mama ziemlich ein. Hinzu kommt die hormonelle Umstellung, die sich auch bei der 29-Jährigen mittlerweile bemerkbar macht. Doch wie wirkt sich das auf ihre Ehe aus? Während Melanie auf Mallorca die Stellung hält, kümmert sich ihr Gatte Mike um den Hausbau in Deutschland. "Die drei, vier Tage in der Woche hier alleine, die machen mich schon fertig. Da kommen schon so die ein oder anderen Tränchen und 'du liebst mich nicht mehr, du bist nicht mit hier'", erklärte sie im Promiflash-Interview. Durch die Schwangerschaft sei sie ziemlich sensibel geworden.



