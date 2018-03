Peinlicher Fashion-Fauxpas! Bei den VMAs war Nicki Minaj (34) in einem gewagten, rosafarbenen Latexanzug erschienen. Der setzte ihre Kurven zwar toll in Szene, gab aber auch mehr preis, als die Sängerin wahrscheinlich wollte: Im Schritt zeichnete sich ein deutlich sichtbarer Mumu-Abdruck ab. "Nicki ist ihr Cameltoe von den VMAs superpeinlich", will Hollywood Life von einem Insider erfahren haben.



