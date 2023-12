Deswegen ließ sich Nicki Minaj ihre Brüste verkleinern!

Nicki Minaj (41) plaudert aus dem Nähkästchen! Vor einigen Monaten ließ sich die US-Rapperin entgegen aller Erwartungen von Fans die Brüste verkleinern. Die Musikerin ist eigentlich für ihre üppigen Kurven bekannt. Doch bereits im vergangenen Jahr hatte die "Super Bass"-Interpretin angedeutet, ihre Schönheitsoperationen rückgängig machen zu wollen. Gesagt, getan. Jetzt verrät Nicki, warum sie sich ihre Brüste hat verkleinern lassen.

Bereits bei der Met Gala im Jahr 2022 fasste die 41-Jährige den Entschluss, sich die Oberweite wieder zu verkleinern. In einem Interview mit der Vogue erklärt sie nun, dass diese in ihrem hautengen Look "herausquoll", was sie total gestört habe. "Ich war bei der Anprobe und habe ihnen gesagt, dass ich diesen Hut und das Outfit liebe, aber ich sagte: 'Leute, seht mal, diese Brüste werden herausquellen'", erinnert sie sich. Die Kommentare dazu habe Nicki damals kommen sehen: "Ich wusste schon, bevor wir den Raum verließen, dass die Brüste eine ganz eigene Nacht erleben würden."

Vor der Operation hatte die Rapperin eine riesige Oberweite. "Willst du wissen, wie groß sie waren?", fragte sie während eines Instagram-Livestreams. Sie antwortete mit: "Oh, dreifach E." Außerdem sprach die "Super Freaky Girl"-Interpretin auch darüber, wie sie ihren Sohn nach der Brustverkleinerung nun stillt. "Die Natur hat getan, was sie für Papa Bear tun musste", sagte Nicki über das Stillen ihres Sohnes, dessen Name noch nicht bekannt gegeben wurde.

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Getty Images Nicki Minaj, Musikerin

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

