Kanye West wollte Dreier mit Nicki Minaj und Amber Rose!

Vor rund 14 Jahren hatte die Sängerin Nicki Minaj (41) den Song "Monster" veröffentlicht, in dem sie unter anderem über einen Dreier mit Kanye West (46) und Amber Rose (40) rappte. Wie nun herauskommt, versuchte Kanye die Zeilen des Liedes Wirklichkeit werden zu lassen. Laut Daily Mail, plauderte Kanye selbst im Interview mit Big Boy über den amüsanten Vorfall: Der Rapper hatte zusammen mit Künstler Safaree Samuels (42) an dem Album "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" gearbeitet – zu diesem Zeitpunkt war Kanye mit Amber Rose zusammen und Safaree war in einer Beziehung mit Nicki – wovon Kanye angeblich nichts wusste. "Safaree, glaubst du, Nicki würde mich und Amber ranlassen? Wie sie es gesagt hat?"', stellte Kanye seinem Kollegen dann die pikante Frage.

Der Instagram-Account DJ Akademiks, der seine Follower mit Neuigkeiten aus der Hip-Hop-Szene auf dem Laufenden hält, teilte einen Ausschnitt des aufschlussreichen Interviews. "Ye sagt, dass er versucht hat, einen Dreier mit Nicki und Amber Rose zu haben", lautet die Bildunterschrift. Safaree bestätigte den witzigen Vorfall und kommentierte: "Ja, das ist passiert". Ergänzend dazu versah er seinen Kommentar mit einigen Lach-Emojis.

Kanye und Amber waren von 2008 bis 2010 ein Paar. Doch das Model ist mittlerweile gar nicht gut auf den Ex von Kim Kardashian (43) zu sprechen. "Er mobbt mich mittlerweile seit zehn Jahren. Gerade erst nannte er mich eine Prostituierte. Da denke ich mir: Lass mich doch endlich in Ruhe", erzählte sie in der YouTube-Show "No Jumper". Amber betonte, dass sie ja auch nicht schlecht über ihren Ex sprechen würde – einen kleinen Seitenhieb konnte sie sich allerdings nicht verkneifen und bezeichnete Kanye als "Narzissten".

Anzeige

Getty Images US-Rapper Kanye West während eines Events

Anzeige

Getty Images Kanye West und Amber Rose, September 2009

Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kanye die Lyrics von "Monster" in die Tat umsetzen wollte? Witzig! Er ist ein Macher. Ich finde das eher unpassend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de