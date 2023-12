So hat die Geburt ihres Sohnes Nicki Minajs Leben verändert!

Sie gibt einige Einzelheiten preis! Nicki Minaj (41) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein. 2019 hatte die Sängerin gemeinsam mit ihrem Partner Kenneth Petty den nächsten Schritt gewagt und trat vor den Traualtar. Rund ein Jahr später erblickte ihr Sohn das Licht der Welt. Und der hat ihr Leben anscheinend ganz schön auf den Kopf gestellt: Nun verrät Nicki einige Details über das Mamasein!

In der "The Late Show With Stephen Colbert (59)" erklärt die stolze Mama, wie sehr sie die Geburt ihres Kindes verändert hat. Vor seiner Geburt sei sie sehr egoistisch gewesen und habe tun können, was sie wollte. "Ich konnte mein Telefon tagelang ausschalten, ich konnte tagelang schlafen, ich konnte reisen, wann immer ich wollte. Und seit dieser kleine Mensch auf den Planeten Erde gekommen ist, kann ich nichts mehr tun, ohne zuerst an ihn zu denken", führt die Musikerin aus. Doch für sie sei ihr Wonneproppen die ganzen Veränderungen wert gewesen.

Bereits im vergangenen Jahr plauderte Nicki im Interview mit E!News aus, dass es ihr sehr schwerfalle, sich von ihrem Sprössling zu trennen. Wenn sie nicht bei ihm sei, habe sie das Gefühl, dass ihr "das Herz herausgerissen wird". "Ich erinnere mich daran, dass ich in Großbritannien war und einfach nur heulte", führte sie damals weiter aus.

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty, Nicki Minaj und ihr Sohn

Getty Images Nicki Minaj im August 2017

Getty Images Nicki Minaj, MTV VMAs 2022

