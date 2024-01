Beef mit Nicki: Megan Thee Stallion muss Mamas Grab schützen

Jetzt reicht es! Zwischen den Rapperinnen Megan Thee Stallion (28) und Nicki Minaj (41) brodelt es gewaltig. Im Jahr 2019 begann das Verhältnis der beiden sehr freundschaftlich, sie lobten einander für ihren Ehrgeiz und ihre Vorbildfunktion für schwarze Frauen – doch nun gab es in ihrer Beziehung eine radikale Wendung. Seit letzter Woche streiten sich die Künstlerinnen in den sozialen Medien und diskreditieren sich gegenseitig in ihren Musiktexten. Inzwischen eskalierte der Streit derart, dass Megan das Grab ihrer Mutter polizeilich sichern musste!

Am vergangenen Freitag veröffentlichte Megan ihren neuen Song "Hiss". Fans interpretierten diesen als Diss-Track gegen Nicki. Daraufhin beleidigte die "Starships"-Musikerin die "Hiss"-Interpretin und veröffentlichte am Montag den Song "Big Foot". Dieser wurde als Angriff gegen Megan verstanden. Zusätzlich machte Nicki auf der Streaming-Plattform Stationhead einen geschmacklosen Witz über Holly Thomas – Megans verstorbene Mutter. Daraufhin verriet ein Nicki-Minaj-Fan den Standort der Grabstätte. Der texanische Friedhof teilte TMZ mit, dass die polizeiliche Sicherheit am Grab angesichts der eskalierenden Lage erhöht wurde. Noch sei nichts passiert, dennoch wird die Situation ernst genommen.

Das ist nicht der erste öffentliche Streit der "Big Foot"-Interpretin. 2018 hatte die Musikerin einen Streit mit Rapperin Cardi B (31). Dieser sollte eigentlich im vergangenen Jahr vor Gericht ausgetragen werden, wurde aber letztlich ohne Prozess beigelegt. Ob die Musikerinnen wieder im Reinen miteinander sind, ist nicht bekannt.

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Getty Images Cardi B im Januar 2020

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

