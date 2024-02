Nicki Minaj kritisiert Megan Thee Stallions "Rihanna-Moment"

Nicki Minaj (41) stichelt weiter! Zwischen ihr und Megan Thee Stallion (28) herrscht dicke Luft. Eigentlich waren die beiden Künstlerinnen bisher gut aufeinander zu sprechen. Doch seit der Veröffentlichung von Megans neuem Song "Hiss" entfachte ein Streit. Der Grund: Fans interpretierten den Song als Diss-Track gegen Nicki, die daraufhin anfing, gegen die Sängerin zu schießen. Seither streiten die Künstlerinnen in den sozialen Medien. Nicki erhebt nun neue Vorwürfe gegen Megan!

Vor einigen Tagen war Nicki zu Gast in dem Podcast "Spaces" und nutzte das Sprachrohr, um zum erneuten Angriff gegen Megan auszuholen. "Es ist so offensichtlich! Sie wollte unbedingt einen Rihanna-Moment", ätzt Nicki gegen ihre Rivalin. Damit spielt die "Starships"-Interpretin auf Megans Interview von 2022 mit Gayle King (69) an. Die Künstlerin berichtete dort erstmals von dem bewaffneten Angriff, den Tory Lanez auf sie verübte. Das erinnerte die Rapperin an Rihannas (35) Auftritt bei CBS im Jahr 2009. Auch die Sängerin berichtete von einer traumatischen Gewalterfahrung mit ihrem Ex Chris Brown (34). Während Nicki Rihanna keine bösen Absichten unterstellt, wirft sie Megan vor "nur verdammtes Mitleid zu wollen", um ihre Karriere anzukurbeln.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nicki mit ihren Sticheleien über die Stränge schlägt. Erst vor wenigen Tagen machte die Künstlerin einen geschmacklosen Witz über Megans verstorbene Mutter. Das führte sogar so weit, dass ihr Grab polizeilich gesichert werden musste.

