Kind oder Karriere? Melanie Müller (29) will beides. Vor rund einer Woche ist die Blondine zum ersten Mal Mutter geworden. Beruflich will Melli aber auch wieder voll durchstarten, wie sie im April im Promiflash-Interview erzählte: "Das ist schon wie ‘ne Sucht, und wenn man da so zwei, drei Wochenenden zu Hause ist und hat keinen Bühnenauftritt, dann ist das schon grenzwertig für einen selber und man vermisst das." Gar nicht so einfach, wenn man da an die kleine Mia Rose denkt. Das sieht auch Melli: “Das Problem ist nur, dass ich in der Zeit die Kleine verlassen muss, da gab es gestern schon die ersten Heulattacken im Krankenhaus.”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de