Was für ein Erfolgsjahr für Philipp Lahm (34)! Obwohl sich der Fußballer im Mai dazu entschieden hatte, seine Karriere zu beenden, räumte er in den vergangenen Monaten einen Preis nach dem anderen ab. Nachdem er zum Fußballer des Jahres gewählt wurde, heimste er jetzt auch noch den GQ Award in der Kategorie Sports Icon ein. Da müsste der WM-Held doch eigentlich so langsam Routine beim Gang über den roten Teppich haben. Im Promiflash-Interview gesteht der 33-Jährige jedoch, dass der Red Carpet immer noch nicht sein Ding ist: "Auf dem grünen Rasen hab ich mich wohler geführt! In Stress hat mich der Dresscode zwar nicht versetzt, aber man überlegt, was man anzieht!"



