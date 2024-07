Für 21 Euro: Philipp Lahm vermietet seine Villa am Tegernsee

Da staunt man nicht schlecht! Philipp Lahm (40) ermöglicht zwei Gästen, eine Nacht in seiner traumhaften Villa am Tegernsee zu übernachten – für sage und schreibe 21 Euro! Und die Zahl hat er nicht zufällig gewählt, denn es ist seine ehemalige Rückennummer beim FC Bayern München. Wie unter anderem Bunte berichtet, vermietet der Ex-Weltfußballer über die Plattform Airbnb diese exklusive Möglichkeit. "Ich freue mich sehr, die Türen unseres Hauses am Tegernsee zu öffnen und Gäste einzuladen, diesen besonderen Ort zu erleben, an dem wir gerne Zeit mit Familie und Freunden verbringen", kommentiert der Münchner. Er könne es kaum abwarten, die gemütliche Atmosphäre seines Hauses zu teilen.

Doch es gibt für die zwei Gewinner mehr als nur eine Nacht in dem Haus des Ex-Bayern-Stars zu gewinnen. Zusätzlich begrüßt Philipp die Gewinner bei ihrer Ankunft persönlich und sie bekommen als persönliches Geschenk noch signierte Trikots von ihm dazu. Und wenn man denkt, es kann nicht besser werden – doch! Es gibt obendrauf noch einen extra Koch, der die Gäste verwöhnen wird und nach dem Check-out geht es dann noch direkt in die Allianz-Arena zum Spiel FC Bayern München gegen VfB Stuttgart.

Private Einblicke gibt es sonst von dem 40-Jährigen superselten. Der Kicker lebt mit seiner Ehefrau Claudia und den zwei gemeinsamen Kindern Julian und Lenia zusammen – 2021 teilte er im Netz einen familiären Einblick an Ostern und begeisterte die Fans. Zwei Jahre später gab es einen erneuten Schnappschuss zu Weihnachten, auf dem sich die Familie vor einem Weihnachtsbaum präsentiert.

Philipp Lahm im März 2024

Philipp Lahm mit seiner Familie im Dezember 2023

